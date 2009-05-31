Кремль, обпікшись на «українському» молоці, дмухатиме на воду?

У Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА немає мотивації впливати на хід президентської виборчої кампанії в Україні.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив експерт російського Інформаційно-аналітичного центру з вивчення суспільно-політичних питань на пострадянському просторі Олександр КАРАВАЄВ.

«Обпікшись на молоці, дмуть на воду. Після провалу кампанії 2004-2005 року, мені здається, особисто у Володимира ПУТІНА склалася потужна ідіосинкразія у відношенні тих осіб, які пропонували свої послуги на «українському фронті». Тепер у Кремлі не ПУТІН, а Дмитро МЕДВЕДЄВ. У нього немає ніякої мотивації встрявати в українські справи й тим більше впливати на хід виборчої кампанії», - сказав О.КАРАВАЄВ.

Водночас експерт зазначив, що при цьому в Москві сформувався широкий ринок різних пропозицій підтримати ті або інші сили в Україні.

Зокрема, за словами О.КАРАВАЄВА, великі російські комерційні й промислові холдинги, що мають інтереси в Україні, прагнуть отримати своїх лобістів, а в самому Києві достатньо політиків, які не проти заручитися підтримкою з Росії.

«Очевидно, що ця підтримка повинна бути, але вона повинна бути тоншою й грамотнішою, що не дражнитиме національну самосвідомість», - упевнений експерт.

Як підкреслив О.КАРАВАЄВ, головне, щоб після виборів Президента України Київ і Москва не потрапили в ще більшу безвихідь, ніж сьогодні.