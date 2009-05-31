Літо Ющенко зустріне у Ватикані

У понеділок, 1 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденний офіційний візит до Ватикану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, у рамках візиту відбудеться аудієнція В.ЮЩЕНКА у Папи Римського БЕНЕДИКТА ХVI, а також зустріч із Державним секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ.

Програмою візиту передбачена зустріч Президента України зі студентами та семінаристами Української Папської колегії - провідного та найстарішого навчального закладу Української греко-католицької церкви у Римі.

Колегія є не тільки одним із головних осередків української релігійної громади за межами Батьківщини, а й центром українського студентства, що здобуває вищу богословську освіту у Римі. На зустрічі з Президентом в Українській Папській колегії також будуть присутні українські студенти та семінаристи - представники різних українських конфесій, які навчаються у Папських вищих навчальних закладах.

В.ЮЩЕНКО у Ватикані також відвідає могилу Папи Римського Іоанна Павла II у гротах Собору Святого Петра.