Провокація хабаря може стати аргументом проти НАБУ у європейських судах - Княжицький (відео)

У справі про затримання співробітника НАБУ немає факту отримання хабаря.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 заявив депутат "Народного фронту", голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький.

"Жінка (перший заступник голови ДМС Діна Пімахова, - УНІАН), яка запідозрила, як вона стверджує, що їй хочуть дати хабаря, звернулася до слідчих органів і вони затримали хабарника. Ми маємо чіткий приклад з провокацією хабаря", - стверджує нардеп.

За його словами, провокація хабаря заборонена українським кримінальним кодексом і практикою ЄСПЛ.

"Якщо виявиться, що НАБУ провокувало працівницю ДМС на отримання хабаря, тоді Бюро можна звинуватити у порушенні законів. Адже як українське законодавство, так і міжнародне право вважає такі дії злочином. І лише цим може виправдатись навіть хабарник, якого "спровокували"", - зазначив Княжицький.

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Як повідомлялось, НАБУ заявляє про наявність доказів корупції першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової, оприлюднивши відео, на якому агент НАБУ і чиновниця домовляються про видачу українських паспортів іноземцям за винагороду. В ході операції під прикриттям під час спроби передачі хабара Пімаховій агента НАБУ затримали. Йому пред'явлено підозру у зв’язку з тим, що він провокував чиновницю Державної міграційної служби взяти хабара.

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара.