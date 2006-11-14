Ющенко не очікує від парламенту зміни політичного курсу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що заслуховування звіту міністра оборони і міністра закордонних справ парламентом не тягне за собою ревізії зовнішньополітичного курсу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні.

Президент підкреслив, що давав свою оцінку вищезазначеним міністрам неодноразово і його позиція з цього приводу не змінилась.

Він підкреслив, що розглядає звіти міністрів в парламенті не в контексті ревізії зовнішньополітичного курсу держави.

При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав, що здійснення зовнішньополітичного курсу належить до його компетенції.

Він також підкреслив, що ніяких змін в плані інтеграції України в європейські і євроатлантичні структури не буде.