Ющенко не очікує від парламенту зміни політичного курсу
І справа не тільки в міністрах...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що заслуховування звіту міністра оборони і міністра закордонних справ парламентом не тягне за собою ревізії зовнішньополітичного курсу України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні.
Президент підкреслив, що давав свою оцінку вищезазначеним міністрам неодноразово і його позиція з цього приводу не змінилась.
Він підкреслив, що розглядає звіти міністрів в парламенті не в контексті ревізії зовнішньополітичного курсу держави.
При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав, що здійснення зовнішньополітичного курсу належить до його компетенції.
Він також підкреслив, що ніяких змін в плані інтеграції України в європейські і євроатлантичні структури не буде.