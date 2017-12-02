В окупованому Криму готують списки колишніх українських військових, які отримали російські паспорти

Проросійська влада окупованого Криму збирає списки осіб, які проходили службу в Збройних силах України до 18 березня 2014 року на півострові, з метою врегулювання питання їхньої реєстрації за місцем проживання. Про це повідомила прес-служба так званого уряду Криму, повідомляють «Крим.Реалії».

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«З огляду на той факт, що відсутність реєстрації спричиняє незручності не тільки колишнім військовослужбовцям, а й членам їхніх сімей, завершити всі процедури необхідно в найкоротші терміни. На даний момент спільно з військовими комісаріатами ведеться робота зі збору списку осіб, які проходили військову службу у військових частинах, що дислокувалися до 18 березня 2014 року на територіях Криму і Севастополя», – цитує прес-служба проросійського віце-прем'єра Криму Ігоря Михайличенка.

Михайличенко стверджує, що колишнім українським військовим, які отримали паспорти громадянина Росії, «надається право зареєструватися за місцем проживання за адресою військового комісаріату, розташованого на території їхнього проживання».

Раніше Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що російська влада дозволила колишнім українським військовослужбовцям прописатися в квартирах і будинках військових містечок Криму. За деякими даними, йдеться приблизно про 1,5-2 тисячі осіб.

Станом на жовтень 2017 року, Генеральна прокуратура України інкримінує державну зраду 73 українським військовим, які зламали присягу і після анексії Росією Криму не повернулися з півострова на материк.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.