Посольство України закликало найбільшого перевізника Чехії виправити карту зі "спірним" Кримом

Посольство України в Чехії звернулося до керівництва «Чеської залізниці» із закликом виправити карту, де Крим зображено як спірну територію.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, пише Крим.Реалії.

"Крим не було позначено як російський, а було заштриховано двома кольорами - як спірна територія. Але все одно ми вважаємо це неприйнятним. Крим повинен позначатися як територія України, і на підтримку цього є міжнародне право, де чітко йдеться, що Крим є територією України", - наголосив посол.

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За його словами, цього тижня заплановано зустріч з керівництвом фірми-постачальника, автора надрукованої карти, на якій посол України обговорюватиме питання публікації таких карт у Чехії.

Найбільший у Чехії перевізник "Чеські залізниці" запропонував місцевим постачальникам, профспілкам і політикам щоденник з картою ІДІЛ і Кримом у кольорах сусідньої Росії.

Виробник, який надрукував карту з помилками для Чеської залізниці, запевнив, що використовував офіційну карту Європи, яка була опублікована на 2018 рік відповідно до картографічних правил.

Довідка. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".