Найбільший перевізник Чехії хотів поширити щоденник з "російським" Кримом (фото)

Найбільший у Чехії перевізник "Чеська залізниця" запропонував місцевим постачальникам, профспілкам і політикам щоденник з картою ІДІЛ і Кримом у кольорах сусідньої Росії.

Нові щоденники "Чеської залізниці" на наступний рік викликали хвилю подиву, повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на чеське видання Týden.

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"Вони (щоденники, - Ред.) повні невідповідностей й спірних територій. Творці карт не забули включити, наприклад, так звану "Ісламська держава", яка не визнана жодною країною... Наприклад, Крим, який окупований Росією вже більше трьох років, зафарбований розробниками кольору Росії, які вони також застосували до нього", – йдеться у тексті новини.

За даними ЗМІ, карта була створена видавництвом "Kartografie Praha", і профспілки "Чеської залізниці" схвалили її.

Головний виконавчий директор "Чеської залізниці" Павло Кртек призупинив поширення щоденників, пише місцеве видання.

Повідомляється, що чеський перевізник щорічно публікує щоденники, вони направляються постачальникам, профспілкам і політикам у грудні. Публічних коментарів української сторони щодо цього немає.

Як повідомляв УНІАН, BBC Sport опублікував відеанонс до чемпіонату світу з футболу-2018, в якому анексований Крим зображений як частина сусідньої Росії.