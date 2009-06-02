На Кіровоградщині впав літак: пілот травмований
10:18, 02 червня 2009Політика
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Причина катастрофи встановлюється
Вчора о 13.06 поблизу села Великі Трояни Кіровоградської області впав одномісний одномоторний літак, який виконував пробний політ над сільгоспугіддями.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок падіння постраждав пілот, він госпіталізований до Уманської центральної лікарні, що на Черкащині.
Причина катастрофи встановлюється. Літак належить приватній компанії „11 Авіакрило” з Києва.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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