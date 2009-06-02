На Кіровоградщині впав літак: пілот травмований

Причина катастрофи встановлюється

Вчора о 13.06 поблизу села Великі Трояни Кіровоградської області впав одномісний одномоторний літак, який виконував пробний політ над сільгоспугіддями. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок падіння постраждав пілот, він госпіталізований до Уманської центральної лікарні, що на Черкащині. Причина катастрофи встановлюється. Літак належить приватній компанії „11 Авіакрило” з Києва. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

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