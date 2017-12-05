Аваков закликав Саакашвілі відповісти на висунуті обвинувачення, а не провокувати кров

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав екс-голову Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі підкоритися вимогам закону і відповісти на пред'явлені обвинувачення, а не провокувати кров і сутички. Про це Аваков написав у Twitter.

«Будь-який конфлікт має тільки законний шлях вирішення - поки не буде рішення суду - все те, що відбувається не знайде вирішення», - зазначив міністр.

«Саакашвілі зобов'язаний підкоритися вимогам закону, пройти законну процедуру і відповісти на пред'явлені звинувачення, а не провокувати кров і сутички», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше силовики затримали Саакашвілі і посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі і звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Зараз політик і його прихильники направляються до Верховної Ради. Правоохоронці йдуть за ними.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримали в рамках розслідування кримінального провадження про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (стаття 256 Кримінального кодексу України).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в припиненні їх кримінального переслідування.