Влада направила сотні силовиків на захист Ради від Саакашвілі (фото)

До будівлі Верховної Ради України стягують додаткові сили правоохоронців. Як передає кореспондент УНІАН, посилено охорону периметру будівлі парламенту, правоохоронці, зокрема вишикувалися вздовж паркану парламенту з боку вулиці Грушевського.

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Окремо також посилено охорону периметру біля центрального входу до ВР. Також перед центральним входом парламенту стоїть пожежний автомобіль, який вже під’єднано до системи каналізації.

Тим часом, до парламенту вже дійшла колона прихильників лідера партії "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі. Вони поки що збираються на проїжджій частині вулиці Грушевського, на перетині з Шовковичною.

Люди скандують: “Банду геть!”. У мегафон учасники акції оголошують про збір перед центральним входом до будівлі парламенту - на площі Конституції.

Як повідомляв УНІАН, раніше прихильники Саакашвілі розібрали бруківку на проїжджій частині на Трьохсвятительській і звели барикаду.