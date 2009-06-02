Томенко: історія з президентством Ющенка має завершитись

Добровільна відставка Віктора ЮЩЕНКА з поста Президента України позитивно вплине на подальший розвиток країни.

Таку думку висловив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО кореспонденту УНІАН, коментуючи поширену в ЗМІ інформацію про те, що Президент може піти у відставку в разі створення нової коаліції.

За словами М.ТОМЕНКА, якби Президент пішов на цей крок, то це було б позитивним рішенням, оскільки сьогодні більшість громадян вважають, що «історія з президентством Віктора ЮЩЕНКА має завершитись».

«Якщо можливість створення нової коаліції стане для Президента додатковим аргументом, то нема в цьому проблеми, бо більш важливим є сьогодні оновлення політичної еліти на чолі з Президентом», - вважає заступник голови ВР.

Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, після відставки Президент стане звичайним пересічним громадянином з усіма наслідками, що з цього випливають.

«Тому не факт, що таке рішення буде Президентом прийняте», - сказав він.