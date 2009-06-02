Ющенку не подобається конспірація ПР та БЮТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вчергове заявляє, що не допустить перерозподілу влади в країні на двох.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну позицію глави держави озвучила на брифінгу його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що Президент вітатиме будь-яку консолідацію будь-яких політичних сил, якщо метою їх об’єднання є боротьба із кризою.

За її словами, створення нових коаліцій має відбуватися відкрито і у відповідності до законодавства.

«Натомість нині очевидно, що «широку коаліцію» її ініціатори розглядають виключно як механізм для тіньової конституційної реформи з подальшою узурпацією влади», - сказала І.ВАННИКОВА.

Прес-секретар наголосила, що В.ЮЩЕНКО вважає, що прийняття нової Конституції є єдиним механізмом врегулювання політичних протиріч, але реалізація цих змін має враховувати суспільну думку і ухвалюватися демократичним способом.

«Ключове протиріччя між Президентом та лідерами двох (ПР і БЮТ – УНІАН) політичних сил полягає у виборі способу зміни владної системи. Президент України вважає неприпустимим той факт, що перемовини з ухвалення нової Конституції України відбуваються в конспіративному режимі», - сказала І.ВАННИКОВА, додавши, що історія знає багато прикладів, коли таємні переговори виливалися у заколот.

«Кінцева мета нинішніх переговірників в двох політичних силах - позбавити людей права вибору та поділити владу в країні на багато років вперед. Кулуарне обговорення Конституції та наміри обирати Президента у Верховній раді і продовжити каденцію цієї ВР ще на декілька років політологи кваліфікують як антиконституційний заколот», - наголосила І.ВАННИКОВА.

За її словами, Президент застерігає політичні сили від такого розвитку подій і попереджає, що не допустить «поділу країни на двох».

На думку глави держави, зміни державного устрою та відповідні конституційні зміни повинні отримати схвалення громадян на всеукраїнському референдумі. В.ЮЩЕНКО наголошує, що суспільство чекає оприлюднення принципів і завдань нової парламентської більшості.