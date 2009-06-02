Турчинов не вважає проблемою, якщо Ющенко піде у відставку

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ не вважає проблемою, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО добровільно піде у відставку зі своєї посади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам у Чернігові.

«Якщо у Президента буде бажання подати у відставку – немає проблем, це залежить від його особистого бажання», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас перший віце-прем’єр відмовився прогнозувати можливий розвиток подій у випадку відставки В.ЮЩЕНКА. Крім того, О.ТУРЧИНОВ не став коментувати хід переговорів між Партією регіонів та БЮТ. «Я не коментую ніякі переговори, я не уповноважений жодною політичною силою коментувати переговорний процес. Я переговорний процес не веду», - пояснив він.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що зараз Україні та суспільству необхідна консолідація всіх політичних сил. Він нагадав, що саме до цього ще в минулому році закликала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні в умовах глобального завдання – подолання наслідків кризи – необхідна консолідація всіх потужних сил в Україні. І ця тема не нова. Я переконаний, що всі відповідальні політичні сили мають консолідуватися, об’єднати зусилля, і це буде запорукою як для політичної стабільності, так і для економічного зростання в нашій державі», - відзначив він.