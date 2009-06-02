Ющенко завтра летить до Луганська
15:22, 02 червня 2009Політика
720
Поїздка робоча
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 3 червня, здійснить робочу поїздку в Луганську область.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Прес-служба поки що не надала програму поїздки Президента.
Тим часом у Луганській обласній державній адміністрації повідомили, що В.ЮЩЕНКО, зокрема, у Луганську візьме участь у відкритті міжнародної виставки «Східна Брама України-2009».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter