Ющенко завтра летить до Луганська

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 3 червня, здійснить робочу поїздку в Луганську область.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Прес-служба поки що не надала програму поїздки Президента.

Тим часом у Луганській обласній державній адміністрації повідомили, що В.ЮЩЕНКО, зокрема, у Луганську візьме участь у відкритті міжнародної виставки «Східна Брама України-2009».