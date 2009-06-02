Герман каже, що Янукович може переписати історію

На сьогодні немає певності, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ погодиться на вибори Президента у Верховній Раді.

Про це cказала заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Ганна ГЕРМАН, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

“Не лише висока довіра до В.ЯНУКОВИЧА в суспільстві, і не лише його неодноразові заяви свідчать про те, що лідер Партії регіонів переконаний – Президента треба обирати прямим всенародним голосуванням”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

На її думку, “тут мають значення і ті емоції, та несправедливість, яку ЯНУКОВИЧ пережив під час виборчої кампанії 2004-го року”.

“Поза сумнівом - Віктор Федорович має переконливі шанси “переписати” ту сторінку історії п’ятирічної давності - і стати всенародно обраним Президентом”, - впевнена народний депутат.

Вона наголосила, що “треба буде докласти значних зусиль і вжити дуже поважних аргументів, щоб лідер змінив своє переконання про необхідність всенародного обрання Президента”.

“Я не впевнена сьогодні, що цього вдасться досягти”, - резюмувала Г.ГЕРМАН.