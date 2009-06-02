Ющенко викликає на четвер донецьке керівництво

Під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Секретаріаті глави держави відбувається Координаційна рада з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у нараді беруть участь глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента, секретар Координаційної ради Юрій БОГУЦЬКИЙ, президент Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, член Координаційної ради Віталій КЛИЧКО, голова СБУ Валентин Наливайченко, перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО, директор Виконавчої дирекції ЄВРО-2012 Федерації футболу України Іван ФЕДОРЕНКО, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, президент ФФУ, член Виконкому УЄФА Григорій СУРКІС, інші високопосадовці та представники міської та обласної влади міст, які прийматимуть Євро-2012.

Як наголошує глава держави, відповідно до вимог, висловлених УЄФА за підсумками засідання Виконавчого комітету 12-13 травня 2009 року, та зважаючи на необхідність збереження рівної кількості міст України і Польщі для проведення європейської першості з футболу 2012 року, нині є невідкладною необхідність зосередження уваги на реалізації першочергових заходів розвитку інфраструктури міст (стадіони, аеропорти, комунальні дороги тощо) та своєчасному фінансуванні зазначених об`єктів з державного бюджету.

Серйозне занепокоєння В.ЮЩЕНКА викликає підготовка до Євро-2012 автомобільного сполучення та міського транспорту. Особливу увагу Президент звертає на заклади розміщення (УЄФА визначає проблему з їх підготовкою, як одну з основних).

Надзвичайно актуальним, за словами Президента, є завершення коригування показників діючих програмно-планових документів, зокрема, Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 з урахуванням пропозицій приймаючих регіонів, та забезпеченні пріоритетного фінансування об`єктів, введення в експлуатацію яких заплановано на 2009 рік.

В.ЮЩЕНКО закликає мерів міст і губернаторів областей активізувати діяльність та докласти усіх зусиль, аби довести, що міста готові прийняти Євро-2012.

Він наголошує, що під час наступного засідання в УЄФА не повинно виникати жодних сумнівів у спроможності усіх 4 міст України забезпечити проведення матчів турніру та фінального матчу Євро-2012.

Глава держави також наголошує, що тримає під контролем підготовку України до проведення фінальної частини чемпіонату.

Як зазначає прес-служба, саме з цією метою минулого тижня В.ЮЩЕНКО розпочав низку зустрічей, під час яких з кожним приймаючим Євро-2012 містом буде проведено окрему консультацію щодо нагальних питань підготовки до чемпіонату. На зустрічах формуватиметься перелік об`єктів, режим їх фінансування тощо. Минулого тижня подібні зустрічі були проведені з керівництвом Харківщини та Львівщини. Вже 4 червня буде проведено зустріч із донецьким керівництвом.