Ющенко: найбільше БЮТ і Тимошенко бояться виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО допускає дострокове припинення своїх повноважень за умови реальної реорганізації системи влади.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Зокрема, на запитання, чи може він оголосити дострокові президентські вибори, В.ЮЩЕНКО зауважив, що давав би відповідь на це запитання дуже обережно. Він підкреслив, що готовий йти на компроміси, але якщо йтиметься мова про дійсну реорганізацію системи влади. Президент нагадав про запропоновані ним зміни до Основного закону, про необхідність реформування виборчої системи, про необхідність скасування депутатської недоторканності. «Я б заплатив дуже велику ціну, щоб це відбулося, велику, і пішов би на великі компроміси», - сказав Президент, додавши, що тут не стоїть питання: піде він з посади на місяць раніше, чи на місяць пізніше, тут саме головне - досягти якості побудови системи влади в Україні.

Водночас Президент зауважив, що існує багато варіантів недопущення внесення змін до Конституції, якими пропонується обирати Президента в парламенті та продовжити повноваження поточної Верховної Ради на декілька років.

«Варіанти є і вони всі будуть задіяні», - сказав Президент, відповідаючи на запитання, чи є в нього реальні механізми перешкодити внесенню змін до Конституції, що розроблені БЮТ та Партією регіонів.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що найбільше БЮТ та її лідер Юлія ТИМОШЕНКО бояться виборів. «З кожним місяцем вони (вибори) стають ще жахливішими, тому потрібно робити всі маніпуляції, щоб дати відповідь, чи можна без виборів представляти саму вищу владу в Україні, і вони, власне кажучи, саме над цим працюють», - сказав Президент, додавши, що відповідь, як захиститись від цього варіанту, знаходиться у 47 мільйонів українців.

Відповідаючи на запитання, чи можливий варіант розпуску парламенту у разі початку процедури внесення змін до Конституції, В.ЮЩЕНКО зауважив, що це мало що змінить. За його словами, прийняти рішення про розпуск парламенту з одного боку організаційно виглядає дуже просто, але з іншого боку - це малопродуктивний шлях, який не вирішить суті проблеми. «Він (розпуск парламенту – УНІАН) не є адекватним», - сказав В.ЮЩЕНКО.