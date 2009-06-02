Обрано голову Сумської облради

Депутати Сумської обласної ради обрали новим головою ради Володимира ТОКАРЯ замість відправленого сьогодні у відставку В’ячеслава ШАПОШНІКА.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатуру В.ТОКАРЯ висунула фракція БЮТ. Оскільки інших кандидатур не було запропоновано, до бюлетенів для таємного голосування був включений лише один кандидат на посаду голови облради. Під час таємного голосування було видано 59 бюлетенів, за обрання В.ТОКАРЯ проголосувало 52 депутата, семеро висловилися проти.

В.ТОКАР, 1956 року народження, був обраний депутатом Сумської облради за списком БЮТ. Наразі він входить до фракції БЮТ, хоча за рішенням політради ВО «Батьківщина» минулого тижня його було виключено з лав цієї партії. В.ТОКАР був головою лічильної комісії облради і одним з найактивніших опонентів вже колишнього голови ради В.ШАПОШНІКА.

Також депутати обрали трьох заступників голови облради замість одного. Зберіг свою посаду Сергій КЛОЧКО. Крім нього, заступниками голови облради обрано Валерія ТОЛБАТОВА (фракція Партії регіонів) та “нашоукраїнця” Віталія МОІСЕЄНКА.

Крім того, депутати “у зв’язку з незадовільним виконанням обов’язків та неналежну організацію роботи” звільнили із займаної посади голову планово-бюджетної комісії облради “нашоукраїнця” Валерія КЕРЖАКОВА. Замість нього головою цієї комісії обрано Миколу БЕРЕЗІНА.