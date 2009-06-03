УНП пропонує НУ-НС виступити в авангарді

Українська народна партія пропонує фракції “Наша Україна – Народна самооборона” виступити в авангарді опору будь-яким спробам узурпації влади в державі й обмеженню народного суверенітету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, проект відповідної заяви щойно було прийнято на засіданні Правління УНП.

У проекті заяви йдеться „про неприпустимість ведення будь-яких переговорів про створення нової коаліції у парламенті VI скликання, тим більше, коли ці переговори ведуться таємно і мають на меті реалізацію конституційного перевороту”. Такі перемовини, на переконання представників УНП, „є прямим порушенням з боку фракції БЮТ угоди про створення коаліції "Національного розвитку, стабільності та порядку".

„Діяльність фракції НУ-НС у Верховній Раді України виключає можливість будь-яких компромісів з державницьких питань, тому фракція не блокуватиметься з ідеологічно несумісними політичними силами – Партією регіонів і БЮТ, які принципово змінять свою політичну доктрину на антиукраїнську”, - зазначається у проекті заяви.

УНП наголошує: „Відповідно до ст.5 Конституції України: «Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові. Це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами».