Степан Хмара про Тимошенко, регіоналів і кремлівське керівництво

Правозахисники закликають громадськість не допустити "узурпації" влади Партією регіонів і БЮТ у Верховній Раді.

На цьому на прес-конференції в УНІАН наголосили громадський та політичний діяч, правозахисник, народний депутат кількох скликань Степан ХМАРА та голова громадської організації “Київське юридичне товариство” Олег БЕРЕЗЮК.

“Те, що зараз відбувається в наших владних верхах, називається підготовкою до антиконституційного повзучого перевороту”, - сказав С.ХМАРА, додавши, що останнім часом вже ніхто не приховує підготовку до створення коаліції Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко.

На його переконання, “будь-якою ціною вони хотіли б створити таку більшість у Верховній Раді, при якій можна було б легко поламати Конституцію, як вони собі вважають, і таким чином надовго узурпувати владу на двох”.

“Вони хочуть змінити Конституцію так, щоб не треба було йти на вибори Президента до народу”, - наголосив правозахисник.

За його словами, це пов’язано з тим, що “ТИМОШЕНКО розуміє, що на всенародних виборах їй нічого не “світить” через погіршення економічної ситуації в державі”.

“Безперечно, ці події відбуваються не без впливу зовнішнього фактора, відверто кажучи – кремлівського керівництва, яке зацікавлено, щоб в Україні була узурпована влада двома проросійськими, антиукраїнськими силами...”, - зазначив правозахисник, наголосивши, що “громадськість і правоохоронні органи повинні активно втручатися в ці процеси...”.

С.ХМАРА зауважив, що “це все відбувається під демагогією та нібито з метою боротьби з кризою”. “Це явна, відверта брехня. Тому що сьогодні Кабмін вкотре не подав до Верховної Ради свою програму боротьби з кризою. І “регіони” мовчать, тобто їх вже не цікавить...”, - констатував С.ХМАРА.

У свою чергу О.БЕРЕЗЮК звернув увагу на політико-правові аспекти створення широкої коаліції.

“У ст. 5 Основного закону йдеться про те, що “єдиним джерелом влади в Україні є народ”. Там же сказано, що право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно народові України, і не може бути узурповано державою або її органами”, - зазначив правозахисник.

У зв’язку з цим він наголосив, що, відповідно до чинного законодавства, усі зміни до Конституції, ухвалені парламентом, повинні затверджуватися на всеукраїнському референдумі.

“Якщо Верховна Рада перевищить надані їй законом повноваження, це буде узурпацією державної влади. І тут повинні діяти і Президент, і прокуратура, і Служба безпеки України”, - резюмував О.БЕРЕЗЮК, наголосивши, що сьогодні кожен громадянин України повинен уважно слідкувати за ситуацією, яка відбувається в країні.

“Це наша країна. І ми самі повинні визначати, якою вона повинна бути”, - переконаний О.БЕРЕЗЮК.