Ющенко поїде на Луганщину, щоб отримати інформацію з «перших вуст»
08:07, 03 червня 2009Політика
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Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Луганської області.
Поїздка відбудеться в рамках програми регіональних поїздок глави держави, повідомляє прес-служба Президента.
Мета поїздки - вивчення на місці комплексу питань щодо соціально-економічної ситуації, перспективи розвитку промислового виробництва в регіоні.
Під час економічної та політичної кризи Президенту необхідно отримувати інформацію з регіонів з «перших вуст», тому В.ЮЩЕНКО в рамках програми регіональних поїздок щотижня здійснює робочі поїздки по областях України, йдеться у повідомленні.
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