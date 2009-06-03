Ющенко поїде на Луганщину, щоб отримати інформацію з «перших вуст»

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Луганської області.

Поїздка відбудеться в рамках програми регіональних поїздок глави держави, повідомляє прес-служба Президента.

Мета поїздки - вивчення на місці комплексу питань щодо соціально-економічної ситуації, перспективи розвитку промислового виробництва в регіоні.

Під час економічної та політичної кризи Президенту необхідно отримувати інформацію з регіонів з «перших вуст», тому В.ЮЩЕНКО в рамках програми регіональних поїздок щотижня здійснює робочі поїздки по областях України, йдеться у повідомленні.