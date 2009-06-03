Голова Державіаінспекції ставить харківський аеропорт за приклад

Голова Державіаінспекції України Олександр ДАВИДОВ високо оцінює проведення робіт з реконструкції аеропорту Міжнародного аеропорту «Харків». Як передає кореспондент УНІАН, А.ДАВИДОВ, перебуваючи в складі пасажирів першого комерційного рейсу вітчизняного пасажирського лайнера АН-148, відзначив «реальні успіхи» в реконструкції аеропорту. «Я хочу поставити харківський аеропорт у приклад, – сказав він журналістам, – як можна не говорити, а діяти». «Наступним етапом буде реконструкція злітно-посадкової смуги, і видно, що компанія, яка займається аеропортом, робить це серйозно, на велику перспективу», – заявив глава Державіаінспекції.

Він підкреслив, що державне фінансування “буде проведено відповідно до програми, затвердженої Кабінетом Міністрів”. На харківську злітно-посадкову смугу, за словами А.ДАВИДОВА, «будуть виділені кошти, вона будуватиметься за державний рахунок».

Довідка УНІАН. Аеродромний комплекс Міжнародного аеропорту «Харків» нині перебуває в комунальній власності, проте після реконструкції буде переданий у загальнодержавну власність. Загальний обсяг необхідного для реконструкції аеродрому фінансування з держбюджету, за Державною програмою підготовки України до Євро-2012, становить 811,3 млн. грн., з яких у 2009 має надійти 187,5 млн. грн. Роботи зі спорудження нового аеровокзалу та реконструкції нинішнього здійснює за свій рахунок генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 – група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО. Обсяги інвестицій становлять 508,83 млн. грн., на сьогодні монтується каркас будівлі терміналу. Майновий комплекс аеровокзалу здано міською владою Харкова в оренду на 49 років компанії «Нью Системс АМ» (одна з компаній групи DCH).