Тимошенко хоче політичного комфорту

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність консолідації усіх політичних сил задля подолання наслідків кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми маємо сьогодні перші паростки надії на економічну стабілізацію. І тому хотіла б, щоб усі ми далі продовжували так працювати, як ми це робили у цих важких умовах. Але хотілося б, щоб ця робота відбувалася у політичному комфорті, при політичному об’єднанні всіх політичних сил в парламенті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду нагадала, що ще у грудні минулого року закликала всі парламентські політичні сили до консолідації та об’єднання зусиль для подолання наслідків кризи.

«Я стояла і стою на позиціях повного об’єднання всіх політичних сил і досягнення ефективного результату для України», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хочу сказати: або ми почнемо поважати свою країну і бачити позитивні результати, або з цим комплексом меншовартості, який сьогодні сіють брудні політики в країні, так народ, наша нація і буде жити, і з цим комплексом меншовартості будуть виховуватись ваші діти», - підкреслила вона.

Прем’єр вкотре наголосила на тому, що уряд та фінансово-економічна система держави працюють.

«І ми сьогодні крок за кроком долаємо кризу. Важко, з великими перешкодами», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.