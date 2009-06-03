Луценко наполягатиме на встановленні відеокамер

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО наполягатиме, аби всі фінансові установи, які обслуговують громадян, були забезпечені засобами відеоспостереження.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, про це він заявив у зв’язку зі вчорашніми вибухами у приміщенні філії Ощадбанку в Мелітополі, що були скоєні злочинцями з метою пограбування банку.

Міністр нагадав, що працівники карного розшуку запорізької міліції затримали підозрюваного у скоєнні цих вибухів. За попередніми даними, 20-річний зловмисник, який минулого року звинувачувався міліцією у скоєнні хуліганських дій з використанням вибухівки, мав намір пограбувати згадану банківську установу. За словами затриманого, для скоєння пограбування він вибрав філію банку, яка, на його думку, найменш захищена від таких нападів, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр наголосив, що однією з причин, яка спонукає злочинців до скоєння таких злочинів, є намагання керівників банківських установ «зекономити на заходах безпеки». Як наслідок, жертвами грабіжників стають і працівники банків, і пересічні громадяни, які перебувають поблизу місць таких подій, констатував глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 червня у відділенні Ощадбанку в Мелітополі в результаті вибухів постраждало 25 осіб, двоє з них - діти. Стан здоров`я 6 осіб кваліфікується медиками як тяжкий. За фактом вибуху порушено кримінальну справу за статтею "Замах на умисне вбивство, здійснений з хуліганських мотивів, у спосіб, небезпечний для життя багатьох".

За даними прокурора Запорізької області Валерія КУЛАКОВА, потужність двох вибухів становила більш як півкілограма у тротиловому еквіваленті

За попередніми даними, перший вибух - близько 100-150 грамів у тротиловому еквіваленті - стався на порозі відділення Ощадбанку, другий - близько 400 грамів у тротиловому еквіваленті - всередині приміщення банківського відділення.