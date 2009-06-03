Президент України Віктор ЮЩЕНКО не збирається подавати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам представник Президента у Верховній Раді України Ігор ПОПОВ.

Він спростував вчорашню заяву народного депутата від БЮТ Сергія МІЩЕНКА про те, що підготовлено два укази, одним з яких передбачено, що В.ЮЩЕНКО подасть у відставку в разі створення нової коаліції.

«Президент не збирається подавати у відставку. Президент буде працювати на своєму місці. Роботи багато, тим більше є пряма загроза конституційному ладу в Україні», - наголосив І.ПОПОВ.

За його словами, В.ЮЩЕНКО «захищатиме конституційний лад в Україні тими інструментами, які передбачені діючою Конституцією».

І.ПОПОВ нагадав, що свого часу В.ЮЩЕНКО пропонував одночасні дострокові вибори Президента України і Верховної Ради.

«В принципі, можна повернутися до розгляду цього варіанту вирішення політичної кризи в Україні», - зазначив представник Президента у ВР.

І.ПОПОВ зауважив, що інформація про те, що В.ЮЩЕНКО планує подати у відставку, «не відповідає дійсності».

Як повідомляв УНІАН, 2 червня народний депутат від БЮТ С.МІЩЕНКО заявив, що в разі створення широкої коаліції Президент В.ЮЩЕНКО одразу оголосить дострокові вибори до Верховної Ради та глави держави.

«...до мене надійшла інформація про те, що уже заготовлені, якщо коаліція створиться, в Секретаріаті Президента два проекти указів: перший указ про дострокові парламентські вибори, а другий - про президентські», - сказав С.МІЩЕНКО.

Він зауважив, що широку коаліцію потрібно було створювати набагато раніше, оскільки зараз Президент докладе всіх зусиль, щоб не допустити внесення змін до Конституції.

За словами депутата, якщо ці два укази з’являться, то потрібно буде звернутися до Конституційного Суду, щоб визнати ці укази неконституційними.