Яценюк: хунта не пройде!

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК готовий з «багатьма мільйонами українців» захищати нинішню Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Він наголосив, що «ніхто не може в українців відібрати право прямих виборів Президента, ніхто не може собі відтермінувати на 3-5 років вибори до місцевих рад, до українського парламенту».

«Це вже хунта, і хунта не пройде», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що буде виконувати «свій обов’язок з дуже багатьма колегами – не тільки народними депутатами, але й з багатьма мільйонами українців».

На уточнююче запитання, чи йдеться про акції протесту в разі прийняття змін до Конституції, якими передбачатимуться вибори Президента у парламенті та продовження повноважень нинішньої Верховної Ради, А.ЯЦЕНЮК не відповів, лише додавши: «Побачите».

Він наголосив, що тепер залишається лише чекати, «щоб у них Бог розум забрав» і БЮТ та Партія регіонів проголосували за такі зміни до Конституції.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, вибори Президента України можуть бути проведені у парламенті, але лише за умови, що спочатку буде обраний новий парламент і народ делегує йому право обирати Президента України.

Говорячи про можливу коаліцію БЮТ і Партії регіонів, він сказав, що сьогодні фактично така коаліція існує, а юридичне її оформлення не має значення.

А.ЯЦЕНЮК додав: «У світі бувають неприродні речі – одностатеві шлюби, коаліція між Партією регіонів та БЮТ, але добре, що там нема відтворення дітей, тому з цього нічого, звичайно, не вийде».