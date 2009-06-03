Ющенко - про інструмент, який дістають з парафіну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що ухвалення програми уряду не сприятиме виходу країни з кризи.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

За словами глави держави, перед тим як ухвалювати програму уряду, необхідно з’ясувати, хто буде цю програму реалізовувати. «Коаліція? Яка коаліція? Та, якої нема? Яка мета робити програму коаліції, якої не існує? Тоді, очевидно, з’являється підозра, що це рішення направлено не на чинну коаліцію, а на реалізацію тих домовленостей, які виникають в інших форматах», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Як припустив Президент, ці домовленості можуть передбачати, що одна сторона гарантує іншій «крісло Президента без виборів, а інша сторона гарантує іншій стороні унеможливлення відставки уряду, ну, принаймні, протягом 365 днів».

Тому, на думку В.ЮЩЕНКА, це виключно політична рокіровка, яка не направлена на подолання кризи.

«Хоча, безумовно, перша реакція буде, і журналістів в тому числі, що це буде спробою солідарної відповіді на кризові виклики. Я в це мало вірю. А якщо чесно признатися, я в це зовсім не вірю. Це з іншої партитури інструмент, і його з парафіну достають тільки для того, щоб започаткувати те, що далі так звана широка коаліція буде робити по інших питаннях - і по ревізії Конституції, і призначення без виборів Президента тощо», - зауважив він.