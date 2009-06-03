Що змусить нардепів працювати додатковий тиждень
12:15, 03 червня 2009Політика
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Блок Литвина: буде спроба домовитися
Лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ не виключає, що на наступному тижні Верховна Рада працюватиме в пленарному режимі.
Про це він сказав у коментарі УНІАН. (Як відомо, згідно з графіком, на наступному тижні депутати мають працювати у комітетах і фракціях).
І.ШАРОВ зазначив, що «на цьому тижні, скоріш за все, нової коаліції створено не буде, бо перемовини ще тривають».
Він додав, що парламент може прийняти рішення про роботу на наступному тижні в пленарному режимі, і однією з основних причин буде саме те, що буде спроба все-таки домовитися про створення коаліції.
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