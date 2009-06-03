Тимошенко розказала, як вона продирається крізь терни

Уряд, попри кризу, виконує свої зобов’язання щодо виконання Державного бюджету на 2009 рік та бюджету Пенсійного фонду. Про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні, розпочинаючи засідання уряду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, за словами прем’єра, «попри жорстку кризу, попри політичний хаос і безлад, попри протидію деяких гілок влади роботі уряду, попри повне розбалансування роботи між Президентом, урядом і частиною парламенту, уряд виконує свої зобов’язання – ми перевиконали бюджет і доходи до Пенсійного фонду».

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що за п’ять місяців 2009 року до загального та спеціального фондів Держбюджету, з врахуванням відшкодування податку на додану вартість, мобілізовано 79,2 млрд. грн. (104,6%), а у травні до бюджету надійшло 17,2 млрд. грн. (106,8%). За словами Ю.ТИМОШЕНКО, виконується й надходження до бюджету Пенсійного фонду, які складають 7,9 млрд. грн. (101,8%).

Глава уряду зауважила, що у травні на 166,5 млн. грн. (18%) зменшилася заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах. Крім того, за її словами, підприємствам 100-відсотково відшкодовано податок на додану вартість.

«Все це є наслідок роботи з виконання антикризової програми», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.