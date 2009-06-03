Тимошенко розказала, як вона продирається крізь терни
Бюджет за травень перевиконали
Уряд, попри кризу, виконує свої зобов’язання щодо виконання Державного бюджету на 2009 рік та бюджету Пенсійного фонду. Про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні, розпочинаючи засідання уряду.
Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, за словами прем’єра, «попри жорстку кризу, попри політичний хаос і безлад, попри протидію деяких гілок влади роботі уряду, попри повне розбалансування роботи між Президентом, урядом і частиною парламенту, уряд виконує свої зобов’язання – ми перевиконали бюджет і доходи до Пенсійного фонду».
Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що за п’ять місяців 2009 року до загального та спеціального фондів Держбюджету, з врахуванням відшкодування податку на додану вартість, мобілізовано 79,2 млрд. грн. (104,6%), а у травні до бюджету надійшло 17,2 млрд. грн. (106,8%). За словами Ю.ТИМОШЕНКО, виконується й надходження до бюджету Пенсійного фонду, які складають 7,9 млрд. грн. (101,8%).
Глава уряду зауважила, що у травні на 166,5 млн. грн. (18%) зменшилася заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах. Крім того, за її словами, підприємствам 100-відсотково відшкодовано податок на додану вартість.
«Все це є наслідок роботи з виконання антикризової програми», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.