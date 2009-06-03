Посол України при ЄС думає, що Путін спеціально сіє паніку

Посол України при Євросоюзі Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ переконаний, що Росія хоче посіяти паніку, заявляючи про неспроможність України заплатити за газ.

Про це він заявив в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” .

Посол нагадав, що 29 травня відбулася телефонна розмова прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, в ході якої російський прем’єр просив допомогти Україні розрахуватися за газ, а також нагадав про звернення Росії до Міжнародного валютного фонду щодо проведення аудиту України та надання їй кредиту.

“Робиться це з абсолютно тією самою метою, що і в січні (під час українсько-російської газової кризи – УНІАН): посіяти паніку, створити враження, що українська влада не контролює ситуацію, що населення перебуває у великому ризику, нема кому про нього подбати”, - сказав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

При цьому посол висловив переконання у тому, що неплатоспроможність України – лише гіпотетична.

“Ми всі маємо абсолютно тверду упевненість в тому, що Україна заплатить за газ за травень, так само, як вона перед тим заплатила за квітень, перед тим за березень і так далі. Хоч на початку кожного місяця з Москви і лунають розпачливі вигуки, що українці нам не заплатять, це – банкрути, вони – авантюристи, в них грошей немає і так далі”, - сказав він.

“Ось вся ця вакханалія і скандальні заяви будуть лунати до того моменту, поки Україна не заплатить. А вона заплатить, 7 червня розрахується, і я хочу вірити, що так буде і надалі”, - додав А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня відбулася телефонна розмова В.ПУТІНА з Ж.БАРРОЗУ, після якої Президент Єврокомісії повідомив журналістам, що в бюджеті ЄС не має грошей на те, щоб надати фінансову допомогу Україні на суму в 5 млрд. дол. Водночас, Президент Єврокомісії заявив про намір обговорити це питання на самміті ЄС 18-19 червня.

1 червня Росія також звернулася до МВФ з проханням вивчити ситуацію щодо платоспроможності України за газ та надати додаткову підтримку Києву.

Згідно із контрактами між “Нафтогазом України” та “Газпромом”, “Нафтогаз” має оплачувати спожитий газ до 7 числа кожного місяця.