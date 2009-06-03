ВР триматиме інтригу до наступного тижня

Розглянувши пропозицію Президента невідкладно внести на розгляд сесійної зали запропонований Віктором Ющенком проект конституційних змін, лідери фракцій парламенту вирішили перенести це питання на наступний тиждень.

Про це на засіданні ВР повідомив спікер парламенту Володимир Литвин, пославшися на результати роботи Погоджувальної ради.

Водночас він заявив, що рішення щодо усіх кадрових пропозицій та претензій депутатських фракцій також колегіально ухвалили відкласти на наступний тиждень.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Блоку Литвина Ігор Шаров не виключає, що на наступному тижні Верховна Рада працюватиме в пленарному режимі. (Як відомо, згідно з графіком, на наступному тижні депутати мають працювати у комітетах і фракціях). Щоправда нардеп прив’язав таку можливість не до питань конституційної реформи, чи кадрових призначень, а до створення коаліції ПР та БЮТ, зазначивши, що «на цьому тижні, скоріш за все, нової коаліції створено не буде, бо перемовини ще тривають».