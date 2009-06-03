Рахункова палата вирахувала адміністративний «наїзд» на Єханурова

Голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО називає останні звинувачення на адресу Міністерства оборони України «елементарним адміністративним «наїздом».

Про це сказано в переданому УНІАН коментарі В.СИМОНЕНКА, зробленому за результатами проведеного Рахунковою палатою аудиту фінансово-економічної діяльності Міноборони з питань використання бюджетних коштів і державного майна, що перебуває в оперативному управлінні відомства.

За інформацією В.СИМОНЕНКА, за останні три роки Рахунковою палатою щодо військового відомства було проведено шість контрольних заходів.

«Слід віддати належне Міністерству оборони, воно принципово реагувало на висновки Рахункової палати: проводилися службові розслідування, а винні притягувались до відповідальності, звільнялися з високих посад.», - повідомив В.СИМОНЕНКО, наголосивши, що «порівняно з іншими відомствами, Міноборони за цей час вийшло на доволі високий рівень організації фінансово-господарської діяльності».

«Що стосується останнього факту і звинувачень на адресу Міноборони, то виходячи з досвіду наших перевірок і моєї багаторічної роботи на чолі Рахункової палати, сьогодні я переконаний, що це елементарний адміністративний «наїзд». Так серйозні питання не вирішуються», - сказав В.СИМОНЕНКО.

Він відзначив, що «побічно надуманість проблеми визнав навіть сам голова Контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ, який визнав, що для доказів усіх заяв щодо Міноборони необхідна буде ще додаткова перевірка податкової служби.».

«Тепер повагу й репутацію керівництва міністерства підірвано штучно, ззовні. Я хочу абсолютно відверто сказати: якщо Міноборони, на наш погляд, більш-менш адекватно реагує на всі наші зауваження, то Кабінет Міністрів наші зауваження ігнорує», - повідомив В.СИМОНЕНКО. За його словами, «практично жодна з поставлених Рахунковою палатою системних проблем у Збройних силах органами виконавчої влади повністю не розв’язана».

Наприклад, відзначає голова Рахункової палати, в постанову уряду про державне оборонне замовлення, як і раніше, включаються питання поточного утримання Збройних сил; фінансування утилізації боєприпасів повністю перекладено на держбюджет, замість того, щоб на конкурсних основах розмістити ці замовлення на підприємствах.

«Ухваленням тієї або іншої держпрограми, що стосується Збройних сил України, уряд фактично лише заявляє суспільству про намір вирішити ту чи іншу проблему. При цьому нерозв’язання урядом, наприклад, проблеми джерела фінансування програми утилізації надлишкових боєприпасів, веде до подальших неефективних витрат коштів державного бюджету Міністерством оборони на їх зберігання щорічно в сумі більш як 200 млн. грн.», - констатує В.СИМОНЕНКО.

Він також відзначив, що «в умовах нестабільного наповнення доходної частини бюджету впродовж 2009 року урядом робляться неодноразові спроби припинення реалізації військового майна на внутрішньому ринку уповноваженими на це підприємствами, що неминуче призведе до зриву запланованих надходжень в доход загального фонду державного бюджету від реалізації цього майна».

«Замість вирішення системних проблем, що нагромадилися в оборонній сфері, уряд просто перекладає провину за плачевний стан Збройних сил на керівництво Міноборони», - вважає голова Рахункової палати.