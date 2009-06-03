В Єдиному центрі пропонують Держкомстат підпорядкувати Раді

Народний депутат України, заступник голови партії "Єдиний центр" Леся ОРОБЕЦЬ пропонує підпорядкувати Держкомстат безпосередньо Верховній Раді України – задля захисту права громадян на доступ до інформації про нинішній стан економіки в країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Єдиного центру".

«Уряд не має права ховати правду від народу», – наголосила політик. За її словами, останні рішення Кабміну в цій сфері цілеспрямовано відновлюють напівзабуті підходи сталінської доби до статистичного обліку. «Спочатку уряд вдається до «табу» на щомісячні дані змін ВВП, потім затверджує план статистичних спостережень, який унеможливлює обнародування актуальної економічної інформації – ось вам і легальна цензура в сфері статистики», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

За словами депутата, системне приховування реальних економічних показників відлякує наших потенційних інвесторів та донорів, у тому числі міжнародні фінансові установи. «Переважна більшість сусідів не бере з нас приклад. Росія, зокрема, ще у квітні оприлюднила попередню оцінку реального ВВП за І квартал 2009 року, а індекс споживчих цін оцінює щотижня», – повідомила заступник голови "ЄЦ".

«За умов, що склалися, тільки парламент здатен ефективно відновити гласність у сфері статистики та захистити конституційне право громадян на доступ до інформації», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.