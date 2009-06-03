Ющенко мав учора розмову з Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час вчорашньої розмови з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ порадив йому йти до своєї мети конституційним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Луганську.

«Я вчора мав розмову з лідером Партії регіонів. Мені зрозумілі його устремління. Але він знайде розуміння населення, коли йтиме до мети конституційним шляхом», - сказав В.ЮЩЕНКО. «У мене не має сумнівів і я не допущу виборів Президента у парламенті», - додав він.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що ці «застереження почують у Партії регіонів, яка є найвпливовішою і має найбільший рейтинг».