Експерт: Ющенко має розпустити ВР

Політичний експерт Олександр ПАЛІЙ вважає, що в разі створення коаліції Партії регіонів і БЮТ, яка намагатиметься внести зміни в Конституцію щодо обрання Президента в парламенті, глава держави Віктор ЮЩЕНКО має вжити кроків щодо розпуску Верховної Ради.

Таку думку О.ПАЛІЙ висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він переконаний, що Президент має зрозуміти всі загрози, які існують для країни, і діяти адекватно до цих викликів і загроз.

На думку експерта, якщо буде спроба обмежити виборчі права громадян, то Президент видасть указ про розпуск Верховної Ради, і парламент буде змушений його виконувати.

“Я знаю, що Президент готовий до рішучих кроків для того, щоб зупинити цей антиконституційний заколот. Найпростіший метод - це розпуск Ради в разі застосування нею антиконституційних спроб захопити владу”, - сказав він.

За словами О.ПАЛІЯ, указ - конституційний він чи ні - діятиме доти, доки не буде скасований Конституційним Судом. Він зазначив, що якщо парламент проігнорує таке рішення, то це буде спробою узурпації влади.

На переконання О.ПАЛІЯ, ті політики, які сьогодні рішуче підтримують спротив узурпації влади, отримають великий плюс і навпаки. ”Головне, щоб суспільство показало політикам напрям до дій”, - додав він.

Він також відзначив, що найбільш впливові діячі Партії регіонів поки що мовчать з приводу коаліції з БЮТ. На думку О.ПАЛІЯ, є великий шанс того, що ця партія зрозуміє, що ризикувати їм особливо немає заради чого. “Тим більше, що сьогодні відбувається процес політичної нігіляції Юлії ТИМОШЕНКО і її політичної сили, тобто вона повторює шлях Олександра МОРОЗА. Це карма нашої політики, яка полягає в тому, що час від часу такі політики будуть відходити”, - сказав він.