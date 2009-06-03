Експерт: БЮТ і Регіони вже спізнилися

Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО сумнівається у можливості Верховної Ради відмінити прямі вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він констатував, що в ініціаторів створення широкої коаліції уже не вийшло швидко внести відповідні зміни до Конституції України, і «бліц-крігу не вийшло».

Натомість, за словами О.ЧЕРНЕНКА, у БЮТ і Партії регіонів залишається все менше часу, аби до проведення виборів Президента змінити їхню процедуру.

Також він зазначив, що певний спротив ухваленню такого рішення є і всередині Верховної Ради. На думку експерта, близько 100 депутатів виступають проти скасування прямих президентських виборів.

Також О.ЧЕРНЕНКО додав, що згідно із соціологічними опитуваннями, переважна кількість громадян в усіх регіонах України також виступає проти того, аби їх позбавили права напряму обирати Президента.

Політолог зауважив, що разом усі ці фактори суттєво зменшують шанси на ухвалення парламентом необхідних рішень.