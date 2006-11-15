Луценко звинувачує Генпрокуратуру у політичній розправі

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що Генеральна прокуратура стала на шлях політичної розправи з ним.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Ю.ЛУЦЕНКО прокоментував сьогодні у Львові заяву заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА про виявлені факти корупційних дій у роботі міністра.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що Генпрокуратура саботує розслідування резонансних кримінальних справ проти високопосадовців, які порушили органи МВС.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, заява Р.КУЗЬМІНА – це «заява Генеральної прокуратури, яка стала центром милосердя до порушників закону і центром політичних розправ з політичним підтекстом». Міністр наголосив, що заява Р.КУЗЬМІНА його «турбує в останню чергу».

«На даний час я більше переймаюся розкриттям злочинів, а також того кримінального свавілля, яке чиниться в Україні», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора заступник генпрокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура України знайшла факт корупційних діянь в роботі міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, розслідуючи справу про вбивство співробітника УБОЗу Романа Єрохіна.

«Мова йде, - зазначив Р.КУЗЬМІН, - про незаконне присвоєння спеціальних звань офіцерському складу керівництва МВС. Мова йде про незаконну видачу бойових пістолетів громадянам, які не мають права на носіння зброї. Ну і багато іншого…».