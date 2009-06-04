У Тимошенко сьогодні насичений день у Польщі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 4 червня здійснить візит до Польщі для участі в заходах, присвячених 20-річчю падіння комуністичного режиму в країнах Східної Європи.

Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Кабінету Міністрів.

Співрозмовник агентства уточнив, що програмою візиту також передбачається проведення двосторонніх зустрічей з керівниками низка країн, зокрема з канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ, а також з головою уряду Польщі Дональдом ТУСКОМ.

«Зустріч з польським колегою планується в розширеному форматі, а з А.МЕРКЕЛЬ планується неофіційна зустріч», - сказав він.

Представник Секретаріату Кабміну також повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО планує 16 червня здійснити візит до Люксембурга для участі в засіданні Україна - Рада ЄС, а також у липні побувати з офіційним візитом у Південній Кореї.