Тимошенко полетіла до Польщі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденним робочим візитом до Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, в Кракові вона візьме участь у святкуванні 20-ї річниці скидання комуністичного режиму в країнах Східної Європи.

Прем`єр-міністр України під час святкування разом з главами урядів інших країн виступить з невеликою промовою.

В ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.

Урочисті заходи пройдуть у королівському замку Вавеля.

У поїздці главу українського уряду супроводжує віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.