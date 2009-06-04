Тимошенко полетіла до Польщі
08:57, 04 червня 2009Політика
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Заходи пройдуть в королівському замку
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденним робочим візитом до Республіки Польща.
Як передає кореспондент УНІАН, в Кракові вона візьме участь у святкуванні 20-ї річниці скидання комуністичного режиму в країнах Східної Європи.
Прем`єр-міністр України під час святкування разом з главами урядів інших країн виступить з невеликою промовою.
В ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ.
Урочисті заходи пройдуть у королівському замку Вавеля.
У поїздці главу українського уряду супроводжує віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.
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