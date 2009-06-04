Янукович і Тимошенко підійшли до фінальної стадії

Переговори Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко про створення коаліції підійшли до фінальної стадії.

Про це пише сьогодні газета «Дело».

За даними видання, вчора лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ провів закрите засідання своєї фракції. Лідер «регіоналів» проінформував однопартійців про те, що переговори з БЮТ про створення мегакоаліції підійшли до фінальної стадії.

Як повідомив «Дело» один з народних депутатів, присутніх на засіданні, В.ЯНУКОВИЧ виступав не сам. Подробиці консультацій з командою Юлії ТИМОШЕНКО роз`яснювали Андрій КЛЮЄВ, Олександр ЛАВРИНОВІЧ і Сергій КІВАЛОВ. Вони входять у вузьке коло головних парламентерів. Основною дилемою для «біло-блакитних» у процесі консультацій стало питання, чи йти В.ЯНУКОВИЧУ на всенародні вибори або ж обиратися в парламенті.

Згідно з неофіційною інформацією, умови створення широкої коаліції припускають, що Президент (цю посаду запропоновано В.ЯНУКОВИЧУ) обиратиметься в парламенті. Проте «регіонали» ще не прийшли до консенсусу в цьому питанні, пише «Дело».

«Якщо наш лідер піде на всенародні вибори і, припустимо, виграє їх, все одно доведеться домовлятися з ТИМОШЕНКО, адже її політична сила нікуди на той час не випарується і продовжить брати участь у політичному житті», — переконаний «регіонал» Володимир РИБАК.

При цьому джерело «Дело» у фракції Партії регіонів стверджує, що більшість членів фракції підтримали ініціаторів коаліції з БЮТ. Хоча між двома переговорними сторонами є невирішене питання.

«Приміром, нас не влаштовує, що весь економічний блок в уряді буде сформований з «бютівців», також поки що не вирішене питання з відставкою глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА — це наші принципові позиції», — зазначив співрозмовник «Дела».

Серед народних депутатів від Партії регіонів також триває дискусія про доцільність запровадження імперативного мандату, на чому наполягає Ю.ТИМОШЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ, за словами депутатів, присутніх на зборах фракції, обіцяв ще раз зібрати їх для прийняття остаточного рішення стосовно Великого договору.

«Політрада прийматиме остаточне рішення про те, чи брати участь у тих напрацюваннях, які є, чи ні», — зазначив заступник голови фракції Олександр ЄФРЕМОВ. Але про всяк випадок Партія регіонів все ж таки активізувала свої виборчі штаби в областях. У разі, якщо переговори з БЮТ не увінчаються створенням коаліції, вони оперативно включаться у виборчу кампанію В.ЯНУКОВИЧА, резюмує видання.