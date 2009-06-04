Тимошенко збирає бютівців

Фракція БЮТ завтра проведе своє засідання, на якому може обговорити питання щодо створення нової коаліції, якщо його порушить лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

За його словами, засідання відбудеться о 19.30.

«Тому до засідання фракції ми не можемо приймати будь-яке рішення», - сказав С.МІЩЕНКО.

За його словами, це стосується не тільки питання створення коаліції, але і змін до Конституції, кадрових питань тощо.

Раніше засідання фракції БЮТ планувалося на сьогодні на 19.30.

Водночас перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключив, що домовленості про створення коаліції можуть бути досягнуті вже сьогодні ввечері.

«Я не виключаю, що такі домовленості будуть досягнуті пізно ввечері», - сказав він.