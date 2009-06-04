Литвин нарешті сказав, чого хоче він сам

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за розширення існуючої коаліції за рахунок фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у парламенті.

За словами голови ВР, переговори про можливість існування нового складу коаліції, звичайно, ведуться. При цьому він не заперечив, що з даного приводу зустрічається як з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, так і з лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В.ЛИТВИН зауважив, що на цих зустрічах обговорюються як питання подальшого розвитку країни, так і нової розстановки політичних сил.

За словами В.ЛИТВИНА, він виступає за те, щоб після певного рівня узгодження позицій ці переговори набули відкритості.

В.ЛИТВИН наголосив, що на сьогодні йдеться про або створення нової коаліції, або про розширення існуючої. «Я є прихильником того, щоб була розширена коаліція», - сказав він.

За його словами, якби до розширеної коаліції увійшли усі п’ять фракцій, то це було б ідеалом, але фракція КПУ завжди є стійкою опозицією. «Тому я у даному разі говорю про чотири фракції», - сказав голова ВР.

Він зауважив, що у випадку, якщо буде домовленість про створення нової коаліції, то одній із фракцій, що входить до складу нинішньої коаліції, доведеться заявити про свій вихід. «Але в такому випадку ця політична сила програватиме, оскільки перебуватиме під стрілами», - сказав В.ЛИТВИН.

Крім того, додав він, якщо одна із фракцій вийде з нинішнього складу коаліції і протягом місяця не буде створена нова коаліція, то Президент України матиме усі підстави для оприлюднення указу про розпуск парламенту. «Але я не допускаю такого варіанту і не думаю, що депутати його допустять», - сказав він.

Голова ВР також зазначив, що фракція Блоку Литвина не бере участі у напрацюванні документів щодо можливості створення нового варіанту коаліції. «Участі у підготовці документів ми не брали і тому, як усі фракції, будемо ознайомлюватися з ними, якщо вони будуть оприлюднені», - сказав В.ЛИТВИН.