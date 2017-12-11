Україні потрібна внутрішня стабільність, щоб сфокусуватися на реформах – Рада ЄС

Брак внутрішньої стабільності не дає Україні можливості зосередитися на важливих реформах, заявляє Свен Міксер, міністр закордонних справ Естонії, яка наразі головує у Раді ЄС.

Як пише Радіо Свобода, з огляду на ситуацію із акціями протесту й затриманням лідера «Руху нових сил», колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі представник естонського головування в ЄС зауважив, що Таллінн разом з іншими європейськими партнерами готові допомагати Києву в пошуку вирішення всіх нагальних питань.

«Естонія дуже віддана справі пошуку вирішення ситуації в Україні, як щодо російської окупації і незаконної агресії Криму, так і в допомозі популяризації домашнього плану реформ. Це важливі речі, але внутрішня стабільність якраз і допомагає українській владі зосередити увагу на цій важливій програмі реформ. Натомість, очевидно, що брак цієї стабільності не йде на користь. Але Естонія й інші країни готові далі допомагати Україні у пошуку рішень всім цим нагальним питанням», – заявляє Міксер.

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Міхеїла Саакашвілі затримали в Києві ввечері 8 грудня на квартирі одного з його прихильників, колишнього чільного представника поліції. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

За повідомленнями Генеральної прокуратури України, Саакашвілі підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.