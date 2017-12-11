Саакашвілі привезли до Печерського суду

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі перебуває в Печерському суді міста Києва. Про це повідомляє ТСН.

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У суді екс-голові Одеської ОДА мають обрати запобіжний захід. Зазначимо, що Сьогодні спливає термін утримання під вартою лідера "Руху нових сил".

Нагадаємо, раніше прихильники Саакашвілі зібралися у СІЗО, маючи намір заблокувати йому виїзд, щоб не допустити суду.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ.

Прокурори проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.