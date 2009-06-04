Президент відкличе з парламенту свій проект Конституції?

Київ. 4 червня. УНІАН. Народний депутат, перший заступник голови Ради “Народного Союзу Наша Україна” Володимир МОЙСИК не виключає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкличе свій проект Конституції з парламенту і буде обговорювати його з суспільством.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, за словами В.МОЙСИКА, це буде вірний крок.

«Президент подав на розгляд Верховної Ради проект Конституції як документ, спрямований на майбутнє, а не орієнтований на найближчі вибори. Він запропонував суспільству модель побудови держави, яку він бачить у майбутньому. Сьогоднішній парламент не здатен ухвалити цю Конституцію», - наголосив В.МОЙСИК.

«У цьому парламенті під килимом лежить декілька проектів Конституції, які дуже істотно відрізняються від президентської моделі і не відповідають інтересам народу і держави», - зауважив депутат.

В.МОЙСИК висловив переконання, що Конституцію потрібно обговорювати на загальнодержавному рівні.

«В.ЮЩЕНКО – народний Президент і змінювати Конституцію він буде з народом. Люди повинні бути не спостерігачами, а безпосередніми учасниками конституційного процесу. Такі питання як бути чи не бути Президентові, однопалатний чи двопалатний парламент, хто має формувати уряд і так далі, мають бути винесені на референдум а передувати йому має широке обговорення по всій країні», - зазначив В.МОЙСИК.

Він підкреслив, що справа парламенту – виписати законодавчо і закріпити волю народу, а не вирішувати за народ.