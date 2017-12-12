Чорнобильці закликали Парубія підтримати законопроект "Відродження"

Перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко разом із чорнобильцями провели спільну зустріч з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Учасники зустрічі обговорили перспективи прийняття законопроекту №6292, що має відновити соціальну справедливість для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Зокрема, перший заступник голови партії «Відродження» наголосив на необхідності реальних реформ у сфері підтримки чорнобильців, а не чергових декларативних обіцянок з боку уряду.

«У Верховній Раді зареєстрований законопроект №6292, розроблений народними депутатами групи «Партія «Відродження» спільно з чорнобильськими організаціями. Профільний комітет, заслухавши документ, рекомендував ухвалити його в першому читанні за основу. Сьогодні ми спілкувалися з Головою ВР щодо цього законопроекту, а також щодо багатьох інших питань, які виникають у ліквідаторів чорнобильської катастрофи. Ми досягнули домовленості про те, що цей законопроект буде взятий за основу. Якщо буде відповідне погодження уряду щодо можливості фінансування усіх цих витрат. Але незалежно від того, якою буде позиція уряду – позитивною чи негативною, – ми наполягатимемо, щоб цей законопроект був прийнятий за основу, оскільки він комплексно вирішує усі питання, пов’язані з соціальним та пенсійним забезпеченням ліквідаторів аварії й постраждалих від катастрофи», – заявив після зустрічі Володимир Пилипенко .

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Таку точку зору підтримали й представники чорнобильських організацій.

«Сьогодні відбулися дві справді плідні зустрічі: із уповноваженою ВР з прав людини Валерією Лутковською та головою ВР Андрієм Парубієм. Ми обговорили давно наболіле питання про те, що останнім часом учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інваліди першої категорії, несправедливо ігноруються. Чому стався такий перекос? Ось минулого місяця була прийнята постанова Кабміну про забезпечення пенсією ліквідаторів з-поміж солдат строкової служби. Ми не проти, щоб учасники ліквідації з числа солдатів-строковиків отримували виплати, і ми підтримуємо це рішення. Але також ми відстоюємо таке право і для учасників ліквідації першої категорії», – розповіла Лариса Погребняк, заступник голови правління Лубенської міської громадської організації інвалідів «Ветерани Чорнобиля».

Нагадаємо, законопроектом № 6292 пропонується збільшити розмір пенсійного забезпечення для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС і скасувати обмеження максимального розміру пенсії для чорнобильців. Крім того, передбачається проведення перерахунку різних державних допомог, на які мають право ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС. Зокрема, підвищити розмір допомоги на оздоровлення, а також на компенсацію вартості продуктів харчування.