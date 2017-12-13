На закритій зустрічі посли країн G7 попросили НАБУ і САП "працювати тихіше" - джерела

На зустрічі послів G7 з директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником і керівником САП Назаром Холодницким українських правоохоронців просили не втягуватися в політику. Про це ТСН розповіли два незалежних одне від одного джерела, знайомі із ситуацією.

Читайте такожЗаконопроект про "вбивство": у НАБУ розповіли про "великий план" по знищенню їхньої діяльностіЗа словами джерел, Ситник скаржився, що українські політики заважають працювати НАБУ через страх кримінальних проваджень.

Після нього слово надали Назару Холодницькому, який в загальних рисах розповідав про відкриті провадження і проблеми в роботі антикорупційних органів.

Далі почала виступати посол Великобританії ДжудітГоф, яка критикувала Артема Ситника за зайвий піар в роботі НАБУ. Її підтримав посол ЄС Хьюг Мінгареллі, який говорив, що посли продовжують підтримувати антикорупційні органи України, але їм не можна впадати в політику.

"Мінгареллі і посол Британії були досить жорсткими. Вони дали зрозуміти Ситнику, що треба працювати "тихіше", - зазначив один зі співрозмовників. А посол США в Україні Марі Йованович мовчала протягом всієї зустрічі.