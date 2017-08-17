Посол Британії вважає, що завдяки реформам Київ "рухається вгору, а не вниз"

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф вважає, що завдяки реформам Київ "рухається вгору, а не вниз".

Про це дипломат заявила у Twitter.

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"Важко погодитися з рейтингом Києва. Так, є питання, однак завдяки реформам і рішучості я бачу, що це місто рухається вгору, а не вниз", - зазначила Гоф.

Як відомо, згідно зі щорічним дослідженням, яке проводять експерти аналітичного підрозділу журналу "The Economist", Київ входить до десятки найменш комфортних для життя міст.

Зокрема, українська столиця посідає 131-е місце зі 140. За останні 5 років Київ продемонстрував найстрімкіше зниження позицій. Його показники в рейтингу знизилися на 21,4%.