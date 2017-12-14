Суд закрив справу проти Тимошенко щодо перетину кордону разом із Саакашвілі

Суддя Мостиського районного суду Львівської області Юрій Білоус закрив провадження про притягнення до адміністративної відповідальності голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко та народного депутата від "Батьківщини" Сергія Власенка за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомив УНІАН адвокат Микола Титаренко, який представляв інтереси народних депутатів у суді, таке рішення суддя виніс учора, 13 грудня.

"Справа закрита на підставі ст. 247 (обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення – УНІАН) Кодексу про адміністративні правопорушення ", - додав він.

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За словами Титаренка, ст. 247 передбачає виняткові обставини притягнення до адміністративної відповідальності.

"Захистом під час судового засідання наголошувалося, що по даній статті є декілька підстав для закриття адміністративного провадження як такого", - сказав Титаренко.

Також він уточнив, що сторона захисту наполягала на відсутності у діях депутатів складу адміністративного правопорушення та закінченні строків притягнення до адмінвідповідальності.

При цьому Титаренко зауважив, що поки невідомо, який аргумент адвокатів суддя взяв до уваги, оскільки він оголосив лише результативну частину рішення.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів, серед яких була Тимошенко та Власенко, і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

22 вересня Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і постановив стягнути з нього штраф у розмірі 3,4 тис. грн.

24 жовтня Апеляційний суд Львівської області залишив у силі рішення Мостиського суду.