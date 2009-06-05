Ющенко: розпустити парламент зараз неможливо
"На сьогодні це не той сценарій"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що вирішити нинішню ситуацію у Верховній Раді через проведення позачергових виборів зараз неможливо через відсутність законних підстав.
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні під час інтерв`ю групі іноземних ЗМІ.
«На сьогодні це не той сценарій, на який треба звертати увагу, тому що я не бачу законних підстав для таких дій», - сказав Президент, відповідаючи на запитання щодо можливості розпуску парламенту.
«Ми не маємо зараз конституційних можливостей цією дорогою йти», - вважає Президент. Він нагадав про призначення таких виборів, яке відповідними указами було торік зроблено у жовтні-листопад. Тоді, на його переконання, це було доцільно і могло привести до формування ефективної більшості у парламенті.